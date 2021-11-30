السعودية ستصبح ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بفضل هذا المشروع الضخم

الثلاثاء 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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توقع الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، أن يوفر حقل الجافورة السعودي قرابة ملياري قدم مكعب يوميا من الغاز بحلول العام 2030.

ودشنت وزارة الطاقة السعودية اليوم أعمال تطوير حقل الجافورة للغاز غير التقليدي، بحضور وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان .

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، أن إنتاجية الحقل قد تصل لملياري قدم مكعب يوميا من الغاز بحلول 2030، مضيفا: "سنصبح ثالث أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي بنهاية العقد الجاري".

من جهته قال الأمير عبد العزيز بن سلمان أن مشروع تطوير حقل الجافورة سيكلف ميزانية الدولة نحو 6 مليارات ريال.

وكان حقل الجافورة قد اكتشف في عام 2014، وفي فبراير 2020، رأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتماع اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واطلع على العرض الذي قدمته وزارة الطاقة حول خطط تطوير مشروع الغاز غير التقليدي في الجافورة، ضمن برنامج التوسّع في إنتاج الغاز في المملكة.

وصدر أمر بالبدء بتطوير الحقل، على أن تكون أولوية تخصيص إنتاجه من الغاز والإيثان والسوائل للقطاعات الوطنية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها.

ويعد حقل الجافورة الأكبر في المملكة للغاز غير التقليدي، من حيث حجم المخزون والمساحة، إذ يبلغ طوله 170 كيلومترًا، وعرضه 100 كيلومتر، ويبلغ مخزون الغاز في الحقل أكثر من 200 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام الرطِب، الذي يحتوي على الإيثان، وسوائل الغاز، والمكثفات.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي من الجافورة مع نهاية 2024، وأن يصل الإنتاج إلى ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم، من غاز البيع، عند اكتمال تطوير الحقل