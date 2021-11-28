«الحوثي»يلعق هزيمة جديدة بأطراف «مـأرب»

الأحد 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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يواصل أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية، تكبيد مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية فادحة بجبهات أطراف محافظة مأرب.

وذكر موقع الجيش سبتمبر نت بان العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية لقوا مصرعهم في قصف مدفعي وجوي استهدف مواقعها، اليوم الأحد، في جبهات جنوب وغرب محافظة مأرب.

واوضح بان مدفعية أبطال الجيش الوطني استهدفت بقصف مركز عدة مواقع وتحركات للمليشيا الحوثية بمختلف الجبهات القتالية في مديريتي صرواح، والجوبة... مشيرًا بان القصف المدفعي نتج عنه مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الحوثية وتكبيدها خسائر كبيرة بالعتاد والمعدات القتالية.