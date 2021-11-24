دولة جديدة تصنف حزب الله منظمة إرهابية

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أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، تصنيف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي "منظمة إرهابية" في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للتنظيم لتشمل جناحه السياسي ومؤسساته المدنية.
وقالت وزيرة الداخلية كارين أندروز في بيان صحفي "أن التنظيم المسلح المدعوم من إيران يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية ويشكل تهديداً حقيقياً لأستراليا".
وأضافت كارين " ان هذه جماعة نيو-نازية عنيفة وعنصرية تعرف أجهزة الأمن أنها تخطط وتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية".
وقد صنفت عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية بجناحيه العسكري والسياسي، فيما اكتفت دول أخرى بإدراج جناحه العسكري فقط على قائمة المنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات.
ويمتلك حزب الله ميليشيات تدعمها إيران بالمال والسلاح، ولا تتوانى طهران عن استخدام هذه القوة العسكرية في حروب تخوضها في المنطقة