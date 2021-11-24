السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن رخص العمل والإقامة

الأربعاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أصدرت السلطات السعودية قرارا جديدا بشأن رخص العمل والإقامة في المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، بدأت وزارة الداخلية ‏ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصنطاعي، في تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.

وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي تنفيذا ‏لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومَن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

وأوضحت أن الآلية الجديدة ستمكن صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورُخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسبما هو معمول به سابقًا)، بحسب ‏حاجة المنشأة.

وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو التيسير على منشآت القطاع الخاص، لتمكنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له.

وذكرت أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتي (أبشر أعمال - مقيم)، كما يمكن الاستفادة من هذه الخدمة فيما يخص رُخص العمل عبر منصة قوى ‏والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل