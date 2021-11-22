رعب بأمريكا» مخاوف من إصابة الآلاف بفيروس خطير.. ماذا حدث

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سادت حالة من الرعب في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وذلك تخوفا من انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي “أ” .
وكشفت قناة CNN الأمريكية أن هناك مخاوف متزايدة من إصابة الآلاف من زبائن مقهى شبكة Starbucks بالولاية، بعد أن نقله أحد عاملي المقهى.
وأضافت أن العامل كان يخدم الزبائن خلال ستة أيام منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري، قبل أن يتم الكشف خلال فحص طبي روتيني عن إصابته بالفيروس.
وأوضحت أنه بمجرد أن ورد هذا النبأ جرى إغلاق المقهى على الفور، ولكن إدارة الصحة المحلية لا تستبعد إمكانية أن يصاب آلاف من الزبائن خلال هذا الوقت بالعدوى.
وناشدت الإدارة الأشخاص الذين زاروا المقهى بالتطعيم من الفيروس الخطير في فترة لا تتجاوز 14 يوما على زيارتهم للمقهى في حال عدم تلقيهم التطعيم ضده سابقا.
يذكر أن الالتهاب الكبدي “أ” هو التهاب يصيب الكبد ويمكن أن يسبب مرضا تتراوح شدته بين الخفيف والخطير، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.