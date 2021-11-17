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حصاد مؤلم لقتلى الميليشيات خلال يومين فقط بنيران الجيش بأطراف مأرب

الأربعاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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اعترفت مليشيات الحوثي الإرهابية خلال يومين فقط بمصرع أكثر من 70 عنصرا من مقاتليها الذين لقوا مصرعهم بنيران قوات الشرعية بجبهات أطراف محافظة مأرب .

 

ونقلت وسائل إعلام حوثية، عمليات تشييع لأكثر من سبعين عنصرا من مسلحيها وذلك خلال يومين فقط. 

 

ووفقا لوسائل إعلام مليشيات الحوثي، فقد جرى تشييع قرابة 73 عنصرا، خلال يومين (اليوم الأربعاء وأمس الثلاثاء) بعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

 

وبحسب وسائل اعلام المليشيات فإن الكثير ممن جرى دفن جثامينهم ينتحلون رتبا عسكرية مختلفة. 

 
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