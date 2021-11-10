انهيار متسارع للحوثيين جنوب مأرب والمليشيات تنصب نقاطا أمنية لإعادة الهاربين من عناصرها والجيش الوطني ينجح في خطة الاستنزاف الشامل للحوثيين دولة نتعرض لخمسة ملايين هجوم إلكتروني يوميا تعرف عليها أشهر ناشطة باكستانية تعلن زواجه - صور وزير الداخلية الموالي لـ”الانتقالي الجنوبي“ يتهم ”الحوثي“ باغتيال الصحفية ”رشاء الحرازي“ بعدن حزب النهضة التونسي يحمل قيس سعيد مسؤولية ما حدث في لقاء جمعه بالمبعوث الأممي.. «طارق صالح» يضع شرطاً للوصل الى حل سياسي ويؤكد: «اذا اراد عبد الملك الحوثي الحكم فليأتِ عبر صندوق الاقتراع» رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني يكشف ماذا يصنع حزب الله في اليمن مع الحوثيين الشعب يموت جوعا.. دولة عربية تنظم مسابقة ملكة جمال لماذا فرضت واشنطن غرامة على مصرف إماراتي؟ أردوغان يكشف عن أهم أهداف تركيا خلال المرحلة القادمة
كشفت مصادر عسكرية بمحافظ مأرب عن تعرض المليشيات الحوثية لخسائر بشرية كبيرة جنوب المحافظة ووصفت بأنها الأكبر من نوعها طوال حروب السبع السنوات الأخيرة.
وأضاف المصدر في حديث خاص لمأرب برس أن الجيش الوطني رصد خلال الأسابيع الماضية أعداد قتلى الحوثيين وجرحاهم ووصفها بالكبيرة جدا, وأضاف المصدر أن سيارات نقل القتلى والجرحى التي لا تتوقف تسببت في احداث ارباك داخل صفوف المليشيات الحوثية , وتصاعد أعداد الهاربين من افراد المليشيات من جبهات جنوب مأرب.
وأضاف المصدر لمأرب برس أن الحوثيين نصبوا عدة نقاط في مديرية حريب وبيحان والطرق المؤدية إلى محافظة البيضاء لإعادة الهاربين بالقوة إلى جبهة جنوب مأرب, وتهديد من يرفض منهم بالتصفية الجسدية.
وقالت المصادر أن المليشيات الحوثية بدأت عملية تجنيد جديدة في عدة محافظات ومديريات يمنية خاصة التي تقع تحت سيطرتهم ومن بينها مديريات بيحان وحريب والجوبة بمحفظتي مأرب وشبوة.
وأضافت المصادر أن المليشيات تهدد الرافضين للمشاركة معهم في العمليات الحربية بمحافظة مأرب.
ونقلت المصادر عن أسري حوثيين القي القبض عليهم مؤخرا قولهم "ان العشرات من الحوثة يشترطون عدم نقلهم إلى جبهات مأرب تحديدا في حين يعلنون موافقتهم القتال في أي جبهات أخرى وفي مقدمة ذلك الحدود.
تجدر الإشارة إلى ان المليشيات الحوثية فشلت طول الأيام الماضية من أحداث أي تقدم ميداني بعد وضع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خطة واسعة ودقيقة نجحت في استنزاف المليشيات بشكل كبير.