السلطات الاريترية تفرج عن 50 صيادً يمنياً بعد يومين من احتجازهم

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أفرجت السلطات الإريترية، الجمعة 22 اكتوبر/تشرين الأول، عن 50 صيادا يمنيا بعد احتجازهم لمدة يومين في المياه الدولية قبالة سواحل البلاد.
ونقلت وكالة الأناضول، عن خالد الزرنوقي، رئيس جمعية “شباب الخوخة”، قوله إن “قوات خفر السواحل الإريترية احتجزت، الأربعاء، 50 صيادا يمنيا من المياه الدولية بعد خروجهم من ساحل مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة للصيد”.
وأضاف: “تم إطلاق سراح الصيادين وإعادتهم على متن قاربين، بعد احتجازهم لمدة يومين ومصادرة 3 من قواربهم”، دون مزيد من التفاصيل.
ويتعرض الصيادين اليمنيين بين الحين والآخر لمضايقة واعتقالات من القوات الإرتيرية في المياه الدولية اليمنية، وسط صمت وتجاهل من جانب القوات المشتركة المعنية بحماية الساحل الغربي لليمن.