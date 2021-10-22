بعد انفجار الوضع عسكريا واحتدام المعارك تفاصيل ضربات جوية إثيوبية لليوم الرابع على التوالي قضية تهز ألمانيا بعد العثور على ترسانة أسلحة ومواد مشعة ووثائق سرية مخبأة تركيا تعلن تفاصيل القبض على "شبكة جواسيس" تابعة للموساد الإسرائيلي وتكشف أهدافها حزب الإصلاح يحذر من تكرار "خطاب العار" الذي مهد لإسقاط صنعاء بيد الإمامة لماذا يسعى الحوثيون إلى السيطرة على مدينة مأرب مهما كان الثمن؟ برنامج أممي: لا تظهر أية بوادر لتراجع الانحدار الاقتصادي في اليمن مليونير يسحب 5 ملايين من حسابه ويجبر موظفي البنك على عدها بالكامل انتقاما منهم ”ليندر كينغ“ يكشف عن مصدر قلق ”واشنطن“ في حرب اليمن ويصارح اليمنيين بموقف المجتمع الدولي من هجوم مأرب احتدام المعارك جنوب مأرب: كسر 20 نسقاً حوثياً وخسائر فادحة للمليشيا .. نحو 100 قتيل وتدمير أكثر من 16 آلية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يعلن الإمارات ستستضيف كأس العالم للأندية في بداية 2022
قال الادعاء الألماني، اليوم الجمعة، إن عسكريا محتجزا لدى سلطات إنفاذ القانون في الوقت الراهن، كان يخزن مواد مشعة ووثائق سرية إلى جانب ترسانة أسلحة كبيرة، في قضية تهز الجيش الوطني.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في مدينة فرانكفورت لوكالة "فرانس برس" إن الضابط عُثر بحوزته على كمية غير محددة من مادة "السترونتيوم 90"، وهي مادة مسرطنة خطيرة.
ومن المقرر توجيه تهم "التعامل غير المصرح به لمواد مشعة"، وانتهاك قانون ضبط الأسلحة العسكرية. كشف المحققون سابقا مخبأ يعتقد أنه يخص النقيب خلال مداهمة في بلدة الدينهوفن في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت وزارة الدفاع في ذلك الوقت إنه لا يعتقد أن الأسلحة مملوكة للجيش الألماني، فيما ذكرت مجلة "دير شبيجل" يوم الجمعة نقلا عن سجلات الوزارة أن معظم محتويات المخبأ جاءت من دول الكتلة الشيوعية السابقة.
وتضمن المخبأ بنادق كلاشينكوف وأسلحة مضادة للدبابات والطائرات وقنابل يدوية. يعمل المشتبه به الذي لم يذكر اسمه في مركز عسكري لتحليل العبوات الناسفة.
بالإضافة إلى "السترونتيوم 90"، الذي يمكن استخدامه في أعمال الطب والصناعة وكذلك يمكن العثور عليه في نفايات محطات الطاقة النووية، كان لدى الرجل أيضا وثائق سرية. تناولت الوثائق السرية التابعة لوكالة الاستخبارات الخارجية؛ الوضع في كوريا الشمالية.
انضم جهاز مكافحة التجسس العسكري إلى التحقيق الجاري ضد الضابط.
يأتي ذلك بعد سلسلة من القضايا التي أربكت الجيش الألماني. اعتقل جنديان سابقان، هذا الأسبوع، بتهمة محاولة تشكيل عصابة شبه عسكرية من المرتزقة للقتال في الحرب الدائرة في اليمن.
أوقف الجيش الألماني، في الفترة الماضية، جنودا عدة وحل قوة نخبة، على خلفية اتهامات باعتداءات جنسية وتعاطف مع اليمين المتطرف وتبني أفكار النازية