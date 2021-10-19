الخارجية الأميركية تكشف عن موقفها من تصعيد الحوثيين باتجاه مارب وملف انها الحرب في اليمن

الثلاثاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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جددت واشنطن اليوم الثلاثاء، تأكيدها على أن إنهاء الحرب في اليمن ما يزال يمثل أولوية قصوى للسياسة الخارجية الأميركية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غراندبرغ .

ورحب بلينكن بالتعاون بشأن الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى حل شامل ودائم لإنهاء الصراع الذي يمزق البلد لأكثر من سبع سنوات، وتقديم الإغاثة لليمنيين، وفق قناة الحرة الأمريكية.

وناقش ‏‎الجانبان آليات معالجة الأولويات الإنسانية العاجلة واستئناف العملية السياسية وضمان المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان.

كما بحثا الجهود المبذولة لإشراك جميع الأطراف في عملية السلام دون شروط مسبقة وتأمين وقف إطلاق النار.