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"جريمة مروعة".. رجل يقتل زوجته الحامل ثم ينتحر شنقا

الأحد 17 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أقدم رجل في مدينة سكيكدة الجزائرية على قتل زوجته الحامل بطعنات عديدة، قبل أن ينهي حياته شنقا، وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" اليوم الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن الزوجة الراحلة كانت في شهرها الرابع من الحمل، وقد تلقت طعنات على مستوى الصدر والقلب، حيث نزفت وتوفيت في عين المكان، قبل أن يقدم زوجها على الانتحار شنقا بمسكنه في ضواحي سكيكدة.

 

وأشارت المعلومات الأولية لصحيفة "الشروق" إلى أن شجارا بين الجاني وزوجته تسبب في هذه الجريمة المؤلمة.

 

وأضافت الصحيفة أن الشجار وقع "على خلفية معاناة اجتماعية بسبب وجود الزوج في حالة بطالة"، حيث لم يعد باستطاعته تلبية طلبات البيت، خاصة وأن زوجته كانت تعاني صحيا بسبب حملها.

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