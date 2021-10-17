مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد أمام شاختار واتسآب لأصحاب هذه الهواتف: خدماتنا ستتوقف عنكم نهائياً قريباً "جريمة مروعة".. رجل يقتل زوجته الحامل ثم ينتحر شنقا ضجة في إسرائيل بعد سفر نائبة بالكنيست إلى الإمارات إيران تعلن عن خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات للتقارب مع السعودية ناطق الجيش يفضح زيف الانتصارات الحوثية في جبهات «مأرب»ويشيد بصقور التحالف الحكومة ”الشرعية“ تنفي سقوط كامل ”العبدية“ وتتهم الحوثيين بـ”إبادة جماعية“ مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تحرق منازل المواطنين بعدن تركيا تتجه نحو القارة السمراء و أردوغان يحدد أهدافه فيها الفنانة السورية الشهيرة التي عضها كلب في عاصمة عربية
أقدم رجل في مدينة سكيكدة الجزائرية على قتل زوجته الحامل بطعنات عديدة، قبل أن ينهي حياته شنقا، وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" اليوم الأحد.
وأوضحت الصحيفة أن الزوجة الراحلة كانت في شهرها الرابع من الحمل، وقد تلقت طعنات على مستوى الصدر والقلب، حيث نزفت وتوفيت في عين المكان، قبل أن يقدم زوجها على الانتحار شنقا بمسكنه في ضواحي سكيكدة.
وأشارت المعلومات الأولية لصحيفة "الشروق" إلى أن شجارا بين الجاني وزوجته تسبب في هذه الجريمة المؤلمة.
وأضافت الصحيفة أن الشجار وقع "على خلفية معاناة اجتماعية بسبب وجود الزوج في حالة بطالة"، حيث لم يعد باستطاعته تلبية طلبات البيت، خاصة وأن زوجته كانت تعاني صحيا بسبب حملها.