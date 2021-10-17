محافظ حضرموت يعلن القبض على خلية إرهابية خططت لاستهداف البنك المركزي

الأحد 17 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلن محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، أمس السبت، إحباط مخطط إرهابي لتفجير منشآت خدمية وعسكرية وأمنية.

وقال اللواء البحسني وهو أيضا قائد المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني، في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "الأجهزة الاستخباراتية والأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 5 عناصر يقودهم قيادي إرهابي من الصف الأول".

وأضاف أن "القيادي الإرهابي أدلى بمعلومات خطيرة، وتخطيطات للعناصر الإرهابية لتدمير منشآت حيوية ومهمة مثل البنك المركزي، ومقر الأمن والشرطة واستهداف المعسكرات ومقر السلطة المحلية".

وأوضح البحسني أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد المجموعات التي "تريد السوء لحضرموت".

وحيّا محافظ حضرموت، الأجهزة الاستخباراتية والأمنية على "النجاح الأمني الكبير الذي حققوه وإفشال المخططات الإرهابية".

ودعا البحسني، المواطنين إلى "مؤازرة القوات العسكرية والأمنية، والالتفاف حولها للرفع من معنوياتها في هذه الأيام التي تكالبت فيها الأعداء على حضرموت"، على حد قوله