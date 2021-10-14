هادي : اتابع لحظة بلحظة الوضع الاقتصادي في اليمن ولا بد من استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

الخميس 14 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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قال الرئيس عبدربه منصور هادي، إن السلام يتم قتله في اليمن على يد جماعة "الحوثي" ومن ورائها "الدعم الإيراني اللامحدود"، وقد رد الحوثيون عليه بهذا الخصوص.

وأكد هادي في خطاب وجهه للشعب اليمني بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لثورة 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1963 ضد الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن، مساء الأربعاء، أن "جهود السلام تتحول يوما إثر يوم في ذهن الشعب اليمني إلى جهود غير ملموسة، وبيانات لا توقف إرهابا، ولا تمنع مزيدا من القتل والدمار، ولا تحقق سوى الاستهتار، والعبث من المليشيات الحوثية".

وأضاف أن "استمرار هذه المليشيات في القتل والهجوم والحصار والعنف والإرهاب، يحدد بشكل واضح موقفها من السلام، ومن جهود الأمم المتحدة، ومن المبادرات المطروحة للسلام". وأشار الرئيس اليمني إلى الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مديرية العبدية جنوبي مدينة مأرب (شرق البلاد)،

وقال: "إن حصار العبدية من المليشيات الحوثية، وفيها قرابة الـ35 ألف مواطن مدني وخمسة آلاف أسرة لأكثر من عشرين يوما، دون أي سماح لعلاج أو غذاء يكشف عن همجية قذرة، وسلوك إرهابي، لا ينتمي لقيم الحرب ولا أخلاقيات اليمنيين، فضلا عن القانون الدولي الإنساني".

وبحسب هادي، فإن "كل هذا يحدث في الوقت الذي تمد فيه مأرب كل البلاد بالغاز والنفط ومتطلبات الحياة، وتمنحهم الحياة في الوقت الذي يعطونها فيه الموت". ولفت إلى أن عودة الحكومة إلى عدن رغم كل الظروف يحتاج إلى أن تتحد الجهود لإنجاح مهامها خدمة لأبناء الشعب وإزالة كافة العراقيل التي تمنع وتعطل القيام بدورها، لافتا إلى أنه "لا بد أن يكون تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض أولوية لضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي وتعزيز مؤسسات الدولة".

واعتبر هادي أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلاده عصيبة وقاهرة، موضحا أنه يتابع "لحظة بلحظة هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يتطلب جهدا جماعيا موحدا ودعم الأشقاء والأصدقاء". وقال إن "الظروف الأمنية تقتضي أن تتم مواجهتها بكل ثبات وحزم".