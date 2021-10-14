هكذا احتفل اليمنيون في أمريكا بثورتي 26 سبتمبر و َ14 اكتوبر.. البوم صور

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نظمت الجالية اليمنية بولاية ميتشغن الامريكية، الأحد المنصرم، حفلا جماهيريا احياء لذكرى ثورتي 26 سبتمير و14 اكتوبر المجيدتين.
حضر الحفل، ممثلين عن الكونجرس الامريكي، دبي دينجل، ورشيدة طليب وحضور عضوي كونجرس ولاية ميتشغن اليمني الأمريكي إبراهيم عياش، والعربي الأمريكي عبدالله حمود، بالاضافة الى الشيخ سنان العجي عضو مجلس النواب اليمني.
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