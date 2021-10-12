الدفاعات الجوية السعودية تدمر مفخخة حوثية برقية عزاء حكومية في استشهاد مناضل كبير في مأرب وزير الخارجية: لا سلام في المنطقة بدون تغيير سلوك ايران مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ بعدن تعتقل 400 مواطن خلال أسبوع رئيس الوزراء: التفجيرات الارهابية تكشف عن تخادم واضح مع مليشيا الحوثي وقفة نسوية تطالب بفك الحصار الحوثي عن ”العبدية“ السعودية تدعو إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن 3 قتلى في انفجار سيارة مفخخة قرب مستشفى سيئون ثنائية ديباي تقود هولندا لفوز ساحق بسداسية على جبل طارق البرغوثي أبرزهم.. إسرائيل ترفض شروط حماس لعقد صفقة تبادل بسبب أسرى “VIP”
اعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي المسلحة.
وقالت التحالف ان الدفاعات الجوية السعودية دمرت اليوم مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط.