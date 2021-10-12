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الدفاعات الجوية السعودية تدمر مفخخة حوثية

الثلاثاء 12 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي المسلحة.

وقالت التحالف ان الدفاعات الجوية السعودية دمرت اليوم مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط.

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