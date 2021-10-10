معين عبدالملك و 5 وزراء ومسئولون آخرون في الحكومة يغادرون عدن

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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قالت وكالة سبأ الحكومية أن رئيس الحكومة معين عبدالملك، غادر العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد على رأس وفد حكومي رفيع، متوجها الى العاصمة القاهرة، في مستهل زيارة رسمية قصيرة لجمهورية مصر العربية، تلبية لدعوة من نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال معين عبدالملك، لدى مغادرته مطار عدن الدولي، ان هذه الزيارة الثانية الى مصر تأتي انسجاما مع خصوصية وتاريخية العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص المشترك على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، وتنسيق وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.. مشيرا الى انه سيتم مناقشة عدد من ملفات ومجالات التعاون خلال الزيارة.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الحكومة كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج، والنقل عبدالسلام حميد، والنفط والمعادن عبدالسلام باعبود، والصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين افراح الزوبة.

انفجار التواهي

على صعيد منفصل وجه ،معين عبدالملك، الذي غادر عدن في وقت سابق اليوم، وجه الجهات المختصة بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات حادثة استهداف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة بسيارة مفخخة، اليوم في التواهي، واصفا اياها بالعملية الإرهابية الجبانة.

كما وجه بتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يستهدف امن واستقرار عدن.

واطلع خلال اتصالين منفصلين بوزير الزراعة ومحافظ عدن على حالتهما الصحية، حيث اكدا انهما بحالة جيدة ولم يمسهما مكروه وان هذه المحاولات الجبانة لن تثنيهم عن استمرار دورهم في خدمة الوطن والمواطنين.