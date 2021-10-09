السعودية تكشف عن شرط جديد لدخول المسجد الحرام وأداء مناسك العمرة

السبت 09 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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وضعت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، شرطا جديدا لدخول المسجد الحرام وأداء مناسك العمرة، يتم العمل به بدءا من الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن ذلك جاء "انطلاقًا من حرص الحكومة على صحة المعتمرين والمصلين والزوار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووفقا لتعليمات وزارة الصحة السعودية بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلن البيان اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق "توكلنا".

ودعت الوزارة، المعتمرين الذين أتموا الحجز دون استكمال جرعتي التحصين، للمسارعة في أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبا لإلغائه، مشيرة إلى أن مواعيد أخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح متاحة في جميع أنحاء المملكة.

وختمت الوزارة بيانها، بالتأكيد على أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية كشفت مؤخرا أن وزارة الحج والعمرة السعودية، قررت السماح لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاما بأداء مناسك العمرة. وقالت الصحيفة السعودية إن الوزارة سمحت لهذه الفئة بإصدار التصاريح عبر تطبيق "اعتمرنا"