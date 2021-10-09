السعودية تكشف عن شرط جديد لدخول المسجد الحرام وأداء مناسك العمرة

إصابة ميسي تهدد مشاركته مع منتخب بلاده وثيقة مسربة تفضح أحد قيادات مليشيا الحوثي وتشعل فتيل الخلافات بين أجنحة الجماعة العلماء يتوصلون أخيرا لسبب ظهور أضراس العقل عندما نكون بالغين في الأساس! "تجاهلت جرائم الحوثي"..ما تأثير إيقاف لجنة التحقيق الأممية في اليمن؟.. تقرير انتكاسة جديدة.. هذا ما حدث اليوم لفلول «الحوثي» شرقي «الجـوف» الحكومة اليمنية تقر انشاء 3 محميات في 3 محافظات الحكومة تلغي التعاملات بالعملة الأجنبية و”معين عبدالملك“ يؤكد: ”ما يحدث في اليمن ليس من جماعة الحوثي وحدها“ خطة عسكرية جديدة تتجاوز الاختلالات والحكومة تناقش انتظام صرف مرتبات الجيش ومعالجة المتاخرات السابقة و”معين“ يؤكد: ”دعم الجبهات أولويتنا القصوى“ مصرع 16 عنصر واصابة العشرات.. انكسار هجوم حوثي شرس بجبهتي ”المشجح“ و”الكسارة“ غربي مأرب في أول اجتماع لها بعدن.. الحكومة تقر 7 قرارات وإجراءات لوقف انهيار الريال وتؤكد ان ثمارها ”ستلمس قريباً“
وضعت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، شرطا جديدا لدخول المسجد الحرام وأداء مناسك العمرة، يتم العمل به بدءا من الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن ذلك جاء "انطلاقًا من حرص الحكومة على صحة المعتمرين والمصلين والزوار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووفقا لتعليمات وزارة الصحة السعودية بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأعلن البيان اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق "توكلنا".
ودعت الوزارة، المعتمرين الذين أتموا الحجز دون استكمال جرعتي التحصين، للمسارعة في أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبا لإلغائه، مشيرة إلى أن مواعيد أخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح متاحة في جميع أنحاء المملكة.
وختمت الوزارة بيانها، بالتأكيد على أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.
وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية كشفت مؤخرا أن وزارة الحج والعمرة السعودية، قررت السماح لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاما بأداء مناسك العمرة. وقالت الصحيفة السعودية إن الوزارة سمحت لهذه الفئة بإصدار التصاريح عبر تطبيق "اعتمرنا"