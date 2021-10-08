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وزير الخارجية الإيراني يكشف عن اتفاقيات مع السعودية تم حسمها ويؤكد أن علاقة الرياض مع طهران تسير في الاتجاه الصحيح

الجمعة 08 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات
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أشاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالحوار الذي انطلق بين بلاده والسعودية، نظرا لأهمية دور البلدين في المنطقة.

وقال عبد اللهيان، أثناء مؤتمر صحفي عقده في بيروت اليوم الجمعة في ختام زيارته إلى لبنان، إن الحوار بين إيران والسعودية بناء و"يسير في الاتجاه الصحيح" ويصب في مصلحة البلدين والمنطقة عموما.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية مواصلة هذا الحوار، وتابع: "توصلنا إلى اتفاقات معينة بشأن مواضيع محددة ونرحب بهذا الحوار".

ولفت عبد اللهيان إلى أن إيران والسعودية دولتان مهمتان تلعبان دورا بالغ الأهمية في ترسيخ أمن الشرق الأوسط، مبديا قناعة طهران بأن "معادلة الحوار والانفتاح" من شأنها "تأمين مستقبل مشرق للمنطقة".

وأشار الوزير إلى أن السعودية وليست إيران هي التي بادرت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

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