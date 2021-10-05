الرئاسة اليمنية تطالب المجتمع الدولي إنفاذ قراراته الرادعة لمليشيا الحوثي

الثلاثاء 05 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، على ضرورة مضاعفة الضغط الدولي لإنفاذ القرارات الدولية ووقف اعتداءات الميليشيات وردع استمرار تهديدها للداخل والخارج ومصالح الأشقاء والأصدقاء.

جاء ذلك خلال لقائه، الإثنين، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن هوبيرت يوسيف لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية. وفقا لوكالة سبأ.

وعبر نائب الرئيس، عن أمنياته للسفير بالتوفيق في أداء مهامه كسفير لألمانيا لدى بلادنا، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والدور الألماني الداعم لليمن.

وأشار نائب الرئيس إلى جهود ألمانيا الإيجابية الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وقدم نائب الرئيس للسفير الألماني شرحاً مفصلاً عن طبيعة الأوضاع الحالية في اليمن على مختلف المستويات والجهود المبذولة لتحقيق السلام، ودعم الشرعية المستمر لتلك الجهود وآخرها المبادرة التي تقدم بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وكل الجهود الرامية إلى إرساء السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث بما يؤدي إلى استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ونوه نائب الرئيس إلى العراقيل التي تضعها جماعة الحوثي الانقلابية وبدعم من إيران، في طريق جهود إحلال السلام من تصعيد مستمر واستهداف لمخيمات النازحين والأحياء السكنية وآخرها الهجوم بثلاثة صواريخ باليستية على محافظة مأرب يوم أمس الاثنين ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأطفال ونساء.

من جانبه عبر السفير الألماني عن تقديره لهذا اللقاء الذي استمع فيه إلى ملخص شامل عن القضية اليمنية.

وأكد بأنه لن يألوا جهداً في حث بلاده على تقديم المزيد من الدعم والمساعدة في إطار العمل الدولي للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحالية في اليمن.