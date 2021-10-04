الحكومة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط تنشآن مصفاة جديدة تأخر بناؤها 41عاما

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قالت حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، إنهما ستنشآن مصفاة جديدة في الجنوب كان بناؤها مقررا بالأساس في عام 1980.
وستدير المصفاة في سبها شركة زلاف التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وستنتج غاز الطهي ووقود الطائرات ومنتجات أخرى منها 1.4 مليون لتر من البنزين و 1.1 مليون لتر من الديزل يوميا، وفقا لرويترز.
وأُجريت دراسة جدوى في البداية في عام 1987، وجددتها شركة بتروفاك البريطانية العام الماضي.
وقالت شركة زلاف إن المشروع سيتكلف ما بين 500 و600 مليون دولار، وسيستغرق إنجازه ما يصل إلى ثلاث سنوات.
وقال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لدى الإعلان في طرابلس، إن التغطية المالية لهذا المشروع جاهزة، كما أن المواصفات والتصاميم الفنية جاهزة لدى المؤسسة الوطنية للنفط