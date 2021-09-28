وزير الإعلام : يهاجم ويرد بقوة على تصريحات المسؤولين الإيرانيين ويؤكد على دورهم في إنشاء مليشيات الحوثي وإدارة إنقلابها على الدولة الحكومة اليمنية تتهم المليشيات الحوثية بإطلاق 300صاروخ باليستي على مأرب من عام 2014 استمرار إنهيار العملة واحتجاجات غاضبة في الشارع اليمني والبنك يعلن عن تدابير عاجلة كيف نتخلص من أعراض التهاب الحلق بسرعة؟ صلاح يثير قلق جماهير ليفربول بنشره صورة خطأ المسكوت عنه في حريق «مركز الأبحاث» التابع للحرس الثوري الإيراني مكون من 10 نقاط.. مسؤول حكومي يتقدم بمقترح عاجل للرئيس «هادي» والحكومة لإيقاف إنهيار الريال اليمني دولة عربية تستضيف جولة محادثات جديدة بين الرياض وطهران انتحار مراهقين يثير جدلاً واسعاً.. رفضت أسرتاهما زواجهما بعد “قصة حب” وتناولا “الحبة القاتلة” إصابة ولي عهد الأردن بفيروس كورونا.. وحجر منزلي للملك والملكة
اتهمت الحكومة اليمنية، الإثنين، جماعة الحوثي، بإطلاق أكثر من 300 صاروخ على محافظة مأرب النفطية وسط البلاد، منذ بداية الحرب عام 2014.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، أدان فيه استهداف الجماعة الحوثي منزل المحافظ سلطان العرادة، الواقع بمديرية الوادي، بصاروخين باليستيين، السبت.
وقال البيان "ندين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، منزل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، الواقع في قرية سكنية مكتظة بالسكان بمديرية الوادي، بصاروخين باليستيين، السبت، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المنزل، مع تضرر مستشفى ومسجد ومنازل مجاورة".
وكشف عن أن "ما استقبلته محافظة مأرب وحدها حتى الآن، أكثر من 300 صاروخ باليستي وغير باليستي، (منذ بدء الحرب في 2014)".
واستنكر المكتب "الصمت الدولي المطبق إزاء الأعمال الإرهابية التي تمارسها مليشيا الحوثي واستهدافها المتكرر للمدنيين والنازحين بالمخيمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".
وطالب "المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن، بإدانة الهجوم على منزل محافظ مأرب، وكل الهجمات التي تطال الأحياء السكنية والمنازل ومخيمات النزوح". واعتبر الهجمات "جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية