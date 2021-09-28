الحكومة اليمنية تتهم المليشيات الحوثية بإطلاق 300صاروخ باليستي على مأرب من عام 2014

الثلاثاء 28 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اتهمت الحكومة اليمنية، الإثنين، جماعة الحوثي، بإطلاق أكثر من 300 صاروخ على محافظة مأرب النفطية وسط البلاد، منذ بداية الحرب عام 2014.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، أدان فيه استهداف الجماعة الحوثي منزل المحافظ سلطان العرادة، الواقع بمديرية الوادي، بصاروخين باليستيين، السبت.

وقال البيان "ندين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، منزل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، الواقع في قرية سكنية مكتظة بالسكان بمديرية الوادي، بصاروخين باليستيين، السبت، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المنزل، مع تضرر مستشفى ومسجد ومنازل مجاورة".

وكشف عن أن "ما استقبلته محافظة مأرب وحدها حتى الآن، أكثر من 300 صاروخ باليستي وغير باليستي، (منذ بدء الحرب في 2014)".

واستنكر المكتب "الصمت الدولي المطبق إزاء الأعمال الإرهابية التي تمارسها مليشيا الحوثي واستهدافها المتكرر للمدنيين والنازحين بالمخيمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".

وطالب "المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن، بإدانة الهجوم على منزل محافظ مأرب، وكل الهجمات التي تطال الأحياء السكنية والمنازل ومخيمات النزوح". واعتبر الهجمات "جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية