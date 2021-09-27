دعوة أممية لدعم اقتصاد اليمن للحفاظ على العملة تزامناً مع احتجاجات شعبية غاضبة وعصيان مدني في عدد من المحافظات

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شددت الأمم المتحدة، الإثنين 27 سبتمبر/أيلول، على ضرورة الدعم العاجل لاقتصاد اليمن، للحفاظ على العملة المحلية التي تشهد تراجعا قياسيا.
جاء ذلك، في تغريدة عبر تويتر نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن.
وقال المكتب: "هناك ضرورة عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني، للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي".
ودعا المكتب إلى ضرورة الدعم العاجل "لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية، بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية"، دون تفاصيل أخرى.
يأتي ذلك، في الوقت الذي اتسعت فيه رقعة الاحتجاجات المنددة بانهيار العملة وضعف الخدمات، خصوصا في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
وشهدت عددا من المحافظات اليمنية، اليوم الاثنين، اجتجاجات شعبية غاضبة وعصيان مدني، تنديدا بتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية.
ويشهد اليمن، خاصة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، منذ 3 أسابيع تدهورا اقتصاديا، على خلفية تراجع غير مسبوق للعملة المحلية أمام الأجنبية، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد 1200 ريال.