التحالف يعلن تدمير هدف ثمين

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، تدمير موقع عسكري بمحافظة الجوف اليمنية تستخدمه مليشيا الحوثيين في إطلاق المسيرات المفخخة صوب السعودية.
وقال "التحالف" في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): إن "عملية الاستهداف شملت منصة الإطلاق وطائرات مسيّرة وعربات إسناد ومشغلين".
وقبل هذا الاستهداف، كشف التحالف العربي "تدميره صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه مدينة نجران"، واصفاً إياها بـ"محاولات عدائية متعمدة وعبثية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف اعتراض وتدمير مسيّرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية، ليصبح مجموع ما تم اعتراضه 8 مسيّرات وصاروخاً باليستياً خلال 3 أيام.
واتهم التحالف الحوثيين المدعومين إيرانياً، بمواصلة استهداف المدنيين وممتلكاتهم، وتعهّد بالرد على هذه الاعتداءات.
واعترضت الدفاعات السعودية، أمس الجمعة، مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها.
كما أعلن التحالف إسقاط 5 مسيّرات وصاروخ باليستي حوثية استهدفت خميس مشيط جنوبي المملكة يوم الخميس.
وتستهدف مليشيا الحوثيين بين حين وآخر، أراضي المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة مفخخة، في حين يعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إحباط هذه الهجمات.