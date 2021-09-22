ارتفاع أسعار النفط مع قلق المستثمرين بشأن الطلب العالمي

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ارتفعت أسعار النفط اليوم مع مخاوف بشأن توقعات الاستهلاك العالمي إلى موازنة تنافس كبار منتجي أوبك، لضخ إمدادات كافية لتلبية الطلب المتزايد.
فقد صعد خام برنت 44 سنتاً فقط عند 74.36 دولاراً للبرميل.
وارتفع عقد غرب تكساس الوسيط لشهر أكتوبر، بمقدار 27 سنتاً ليستقر عند 70.56 دولاراً للبرميل، كما ارتفع عقد نوفمبر الأكثر نشاطاً 35 سنتاً للبرميل إلى 70.49 دولاراً.