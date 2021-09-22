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ارتفاع أسعار النفط مع قلق المستثمرين بشأن الطلب العالمي

الأربعاء 22 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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ارتفعت أسعار النفط اليوم مع مخاوف بشأن توقعات الاستهلاك العالمي إلى موازنة تنافس ‏كبار منتجي أوبك، لضخ إمدادات كافية لتلبية الطلب المتزايد.‏

 

فقد صعد خام برنت 44 سنتاً فقط عند 74.36 دولاراً للبرميل.‏

 

وارتفع عقد غرب تكساس الوسيط لشهر أكتوبر، بمقدار 27 سنتاً ليستقر عند 70.56 دولاراً ‏للبرميل، كما ارتفع عقد نوفمبر الأكثر نشاطاً 35 سنتاً للبرميل إلى 70.49 دولاراً‏.

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