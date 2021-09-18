ميون الحقوقية تدين إعدام 9 مدنيين في صنعاء وفقاً لمحاكمات مسيّسة مظاهرات حاشدة في تعز تنديدًا بتدهور الاقتصاد وانهيار العملة شاب خليجي يحتال على امرأة في الإمارات بطريقة مغرية.. وتدفع له 174 ألف درهم أحزاب التحالف الوطني تتوعد.. استهداف الشيخ بن غريب لن يمر مرور الكرام وسيدفع المخططون والفاعلون الثمن باهظا ثمان محافظات يمنية تدين إعدام 9 أبرياء من أبناء تهامة ثلاثة أندية إسبانية في مواجهة قرار رابطة الدوري الإسباني... بيان مشترك الوجبة الخفيفة الاكثر محاربة وقضاء على الالتهابات فنان شهير جدا يعلن اعتزال التمثيل ويتحول لمهنة جديدة صدور قرار جمهوري جديد هكذا احتفل حزب الإصلاح بمحافظة حضرموت بذكرى تأسيسية
مسيّسة دانت منظمة ميون لحقوق الإنسان بشدة الإعدامات الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي السبت 18 سبتمبر 2021م بحق 9 مدنيين بينهم طفل وفقاً لمحاكمات وصفتها بالمسيسة.
وقالت المنظمة في بيان إدانتها إن الإعدامات صدرت عن محاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء تفتقر للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة. واعتبرت المنظمة الإعدام الجماعي انتكاسة كبيرة لحقوق الإنسان في اليمن وانحداراً خطيرا لمستوى الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثي التي لا تأبه للقوانين المحلية والدولية المجرِّمة لهذا الفعل الدموي الشنيع.
ووصفت هذه الجريمة بـ"الشنيعة في محاكمات مسيّسة لم تستوفِ شروط العدالة" معتبرة إياها وصمة عار للحوثيين "وانتهاكا صارخا لكل القوانين المحلية والدولية تستوجب معاقبة من أقدموا على تنفيذها رغم التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية".
ونددت منظمة ميون بهذا الجرم غير المسبوق معلنة رفع ملف هذه الجريمة المروعة أمام الدورة ٤٨ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.