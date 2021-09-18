مليشيا الحوثي تعدم 9 مواطنين في ميدان التحرير وسط صنعاء وتنشر اسمائهم

السبت 18 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

عدد القراءات 1013

أعدمت سلطات الحوثيين في صنعاء، 9 مواطنين اتهمتهم بالتورط في اغتيال رئيس المجلس السياسي التابع لهم، صالح الصماد.

وقالت وكالة سبأ بنسختها الحوثية «ان النيابة العامة نفذت اليوم ما اعتبرته حكم القصاص الشرعي بحق تسعة ممن وصفتهم بأعضاء خلية "تحالف العدوان المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد صالح علي الصماد ومرافقيه في مدينة الحديدة، في 19 أبريل 2018م».

وجرى تنفيذ الاعدام في ميدان التحرير بأمانة العاصمة رميا بالرصاص.

والاشخاص الذين اعدموا هم: علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج ، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس.

وهولاء التسعة من أبناء الحديدة بينهم "قاصر" والأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة الحديدة القيادي في حزب المؤتمر الشيخ علي القوزي.

وقد شمل حكم الشعبة الجزائية، مصادرة جميع ممتلكات المحكوم عليهم وإلزامهم بدفع ثلاثة ملايين ريال أتعاب التقاضي، لأولياء الدم في مرحلة الاستئناف، وفق سبأ.

يشار إلى أن الحوثيون اتهموا ايضل في هذه القضة،كلا من : محمد بن سلمان آل سعود، محمد بن زايد آل نهيان، عبدربه منصور هادي، علي محسن صالح الأحمر، أحمد عبيد بن دغر، محمد علي المقدشي، طارق محمد عبدالله صالح.