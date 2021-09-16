الموت يفجع الملك سلمان والشيخ تميم اول المعزين ملتقى الفنانين والأدباء يوجه دعوة لكل أبناء اليمن بخصوص شعلة 26 سبتمبر الفيفا يكشف عن قائمة منتخبات الدول العربية التي حافظت على ترتيبها والتي تراجعت رسائل الرئيس هادي للمبعوث الأممي الجديد في أول اجتماع لهما بالرياض البيت الأبيض يعلن التحرك لإقناع مغتية أمريكية ترفض لقاح كورونا بسبب انعكاساته على زواج قريبها وزير الداخلية يعقد لقاء هاما مع مدراء الاجهزة الأمنية بوادي حضرموت ويصدر توجيهات هامة الرئيس هادي يستدعي على محسن ورئيس الوزراء والبركاني بشكل عاجل نجاه القيادي في مقاومة مارب الشيخ بن غريب من محاولة اغتيال المبعوث الأممي الجديد لليمن يبدأ مشاورات بالرياض هي الأولى منذ توليه المنصب خلال أيام.. ”السيسي“ يفتتح أكبر مجمع سجون على الطراز الأمريكي
بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر برقية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عزاه فيها بوفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.
وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في وقت سابق من اليوم، وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه سيتم الصلاة عليها اليوم في مدينة الدمام.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الفرقان في مدينة الدمام".