الموت يفجع الملك سلمان والشيخ تميم اول المعزين

الخميس 16 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر برقية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عزاه فيها بوفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في وقت سابق من اليوم، وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه سيتم الصلاة عليها اليوم في مدينة الدمام.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الفرقان في مدينة الدمام".