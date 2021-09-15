”تيم ليندر كينغ“ في الرياض لعقد اجتماعات مع مسؤولين يمنيين وسعوديين

الأربعاء 15 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن "تيم ليندركينغ"، يتواجد في المملكة العربية السعودية وسيلتقي مع كبار المسؤولين اليمنيين والسعوديين لبحث عملية السلام في اليمن.

وأضاف بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن "ليندركينع" سيسافر أيضاً إلى عُمان للقاء كبار المسؤولين العمانيين، كما سيلتقي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن "هانز غروندبرج"، والمنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي، وسفراء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اليمن.

وستتركّز جهود "ليندركينغ" على دفع عملية شاملة للسلام بقيادة الأمم المتحدة وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني.

كما سيواصل المبعوث الأمريكي وفقاً للبيان الضغط على كافة الأطراف من أجل السماح بالوصول المنتظم والحرّ للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن وفي جميع أنحاء البلاد.