”تيم ليندر كينغ“ في الرياض لعقد اجتماعات مع مسؤولين يمنيين وسعوديين القطاع المصرفي بعدن يعلن الاضراب الشامل لأجل غير مسمى جريمة تصفية ”السنباني“ ومزايدات جماعة الحوثي بملف ”مطار صنعاء“.. استغلال قذر ومتاجرة بأوجاع اليمنيين ومعاناتهم قالت انه ”غير محايد وتوصل لمخرجاته عبر أدوات منحازة“.. السعودية تهاجم بشدة فريق الخبراء البارزين ولجنة الحقوقيين تدعو مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في اليمن لـ”الجنائية الدولية“ المبعوث الأميركي الى اليمن: الحوثيون لديهم مخزون من المشتقات النفطية ووصلوا في مأرب إلى طريق مسدود وفشلوا في تنفيذ استوكهولم مع أنباء سحب ”باتريوت واشنطن“.. الرياض تقر إنشاء هيئة للأنظمة الدفاعية تضرر أكثر من 13 ألف أسرة جراء الأمطار خلال شهرين مقتل مواطن واصابة آخرين بـ”قنبلة انتقالية“ في احتجاجات غاضبة وأعمال شغب بعدن "آبل" تكشف عن "أيفون" الجديد ونسخ مطورة من "أيباد" أسطورة كرة القدم البرازيلي يغادر العناية المركزة
قالت الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن "تيم ليندركينغ"، يتواجد في المملكة العربية السعودية وسيلتقي مع كبار المسؤولين اليمنيين والسعوديين لبحث عملية السلام في اليمن.
وأضاف بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن "ليندركينع" سيسافر أيضاً إلى عُمان للقاء كبار المسؤولين العمانيين، كما سيلتقي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن "هانز غروندبرج"، والمنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي، وسفراء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اليمن.
وستتركّز جهود "ليندركينغ" على دفع عملية شاملة للسلام بقيادة الأمم المتحدة وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني.
كما سيواصل المبعوث الأمريكي وفقاً للبيان الضغط على كافة الأطراف من أجل السماح بالوصول المنتظم والحرّ للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن وفي جميع أنحاء البلاد.