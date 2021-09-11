بيان لحزب المؤتمر بشأن تصفية ميليشا الانتقالي الشاب المغترب عبدالملك السنباني شاهد.. صور اولية للقصف الحوثي الذي استهدف ميناء المخا موقف روسي من اليمن في مجلس الأمن الرياض تطلب ”دعما آخر“ لتعزيز دفاعاتها الجوية و”الفيصل“ يؤكد ان بلاده تريد أن ترى التزاما من قبل واشنطن تجاهها هجوم حوثي بـ”المشجح“ تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة ميقاتي بعد عام من التناحر السياسي ميليشيا الحوثي تستهدف ميناء المخا بـ 3 صواريخ باليستية و 6 طائرات مسيرة تزامنا مع بدء تشغيل الميناء المتوقف منذ أكثر من 6 سنوات فعالية دولية بشأن اليمن أواخر الشهر الجاري برعاية أممية طيران التحالف يدك مواقع المليشيات الحوثية المهاجمة في مأرب وأنباء عن مصرع قيادي بارز و مقرب من زعيم المليشيات ثلاثة صحفيين يمنيين في المنفى يواجهون تهديدات بالقتل
استنكر حزب المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية، بشدة، جريمة قتل المغترب العائد من الولايات المتحدة الأمريكية عبدالملك السنباني على أيدي مليشيا مسلحة تابعة لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً".
وحمّل المؤتمر في بيان له، "مليشيا الانتقالي مسؤولية هذه الجريمة، وطالب بضرورة القصاص من الجناة والقتلة الذين ارتكبوا هذه الجريمة الشنيعة".
وقال إن "ما تعرض له السنباني أثناء عودته إلى وطنه هي عدة جرائم تمثلت بالاختطاف والتعذيب والنهب والقتل وكلها جرائم وانتهاكات وحشية لا يرتكبها الا من فقدوا بشريتهم وكل معاني الرحمة والإنسانية".
ويوم الأربعاء الماضس، أوقفت نقطة تابعة لمليشيا الانتقالي في طور الباحة بلحج، الشاب عبد الملك السنباني (30 عاما)، من أبناء محافظة ذمار، يحمل الجنسية الأمريكية، وذلك أثناء عودته من أمريكا عبر مطار عدن.
وتعرض السنباني للاحتجاز ونهب أمواله قبل تعذيبه وقتله.
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي غضبًا واسعًا، واستنكارًا شديدًا، لجريمة تصفية السنباني، التي ارتكبتها مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات.