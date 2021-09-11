هجوم حوثي بـ”المشجح“ تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة ميقاتي بعد عام من التناحر السياسي ميليشيا الحوثي تستهدف ميناء المخا بـ 3 صواريخ باليستية و 6 طائرات مسيرة تزامنا مع بدء تشغيل الميناء المتوقف منذ أكثر من 6 سنوات فعالية دولية بشأن اليمن أواخر الشهر الجاري برعاية أممية طيران التحالف يدك مواقع المليشيات الحوثية المهاجمة في مأرب وأنباء عن مصرع قيادي بارز و مقرب من زعيم المليشيات ثلاثة صحفيين يمنيين في المنفى يواجهون تهديدات بالقتل ظهور هذه العلامة في بطنك تدل على أنك مصاب بمرض خطير نجاح عملية تبادل جثامين بين قيادة المحور و المليشيات الحوثية في الضالع تحذير طبي هام وخطير من استنشاق البخور لمدة تتجاوز 10 دقائق سيول جارفة بـ”قبيطة لحج“ تقطع الطرق وتوقف حركة التجارة وتجرف الشاحنات (صور)
وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل حكومة جديدة، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأدى عام من التناحر السياسي إلى تفاقم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان.
ومن المرتقب أن يمهد تشكيل حكومة جديدة السبيل أمام محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.
وخلال الشهور القليلة الماضية، فقدت العملة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها، فيما يعيش ثلاثة أرباع اللبنانيين دون حد الفقر.