تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة ميقاتي بعد عام من التناحر السياسي

السبت 11 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل حكومة جديدة، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأدى عام من التناحر السياسي إلى تفاقم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان.

ومن المرتقب أن يمهد تشكيل حكومة جديدة السبيل أمام محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.

وخلال الشهور القليلة الماضية، فقدت العملة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها، فيما يعيش ثلاثة أرباع اللبنانيين دون حد الفقر.