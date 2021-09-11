بمن فيهم زعيم كتائب الأقصى قوات الإحتلال الإسرائيلي تعلن القبض على 2أخرين الفارين من جلبوع

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، بإلقاء القبض على اثنين من الفلسطينيين الهاربين، بما في ذلك زعيم كتائب شهداء الأقصى السابق زكريا الزبيدي، في شمال إسرائيل.
وقالت "كان" إن قوة من الجيش الإسرائيلي ألقت القبض على زكريا الزبيدي ومحمد عريضة في ساحة توقف للشاحنات بمنطقة الشبلي شمالي إسرائيل.
جاء ذلك بعد ساعات من القبض على اثنين آخرين في مدينة الناصرة، من أصل 6 فلسطينيين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع الاسرائيلي.و
فجر الإثنين الماضي، فر 6 أسرى فلسطينيين من سجون جلبوع شديد الحراسة، عبر فتحة داخل إحدى الزنازين تنتهي بنفق خارج أسوار السجن.
ورغم حالة التأهب الأمني ونشر وحدات من الجيش والشرطة في أماكن عدة بإسرائيل، وعلى خط التماس مع الضفة الغربية والأردن وقطاع غزة، فشلت السلطات الأمنية الإسرائيلية في تحديد موقع أي من الأسرى حتى الآن.
ويذكر أن الأسرى الستى بدوءا حفر النفق الذي يبلغ طوله نحو 25 مترا قبل عام من الهروب باستخدام ملعقة معدنية، على ما تكشفه التحقيقات الأولية لإدارة السجن، التي تشير إلى أن عددا محددا من السجناء الفلسطينيين كانوا على علم بالخطة