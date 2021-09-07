أفضل الهواتف بأقل من 200 دولار

الثلاثاء 07 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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إذا كنتم تبحثون عن هاتف جيّد بسعر 200 دولار وأقلّ، فإن موقع «سي نت» يقدّم لكم فيما يلي بعض التوصيات ويعرّفكم على بعض خيارات الهواتف المناسبة للميزانية.

وقد قيّم المختصون في الموقع بعض هذه الهواتف بشكلٍ كامل، ويأملون تقييم ما تبقّى منها في أقرب وقت. صحيح أنّ الهاتف المناسب للميزانية أقلّ تكلفة من الهواتف المتطوّرة الموجودة في الأسواق، ولكنّه قد يضمّ مزايا يحبّها المستخدمون كالكاميرات الأمامية والخلفية العالية الجودة، وحتّى منافذ السماعات.

تعرّفوا فيما يلي على أفضل توصيات موقع «سي نت» للهواتف الرائعة التي لن تستنزف محفظتكم.

> «سامسونغ غالاكسي إيه 01» Samsung Galaxy A01.

تعتبر الهواتف التي تنتمي إلى السلسة «إيه» من سامسونغ الأرخص ثمناً، والنموذج «إيه 01» منها يقدّم مزايا كثيرة بسعرٍ زهيد، أبرزها بطارية بشحنة 3 آلاف ملي أمبير - ساعة سريعة الشحن وخدمة تصل إلى 25 ساعة، وكاميرا بتصميم «قطرة الدمعة» وشاشة بمقاس 5.7 بوصة. يغطّي الجهاز أبرز الخصائص التي يحتاجها المستخدم في هاتف ذكي متواضع السعر، كالصور الجميلة والتحقق من الرسائل الإلكترونية ومشاهدة الفيديوهات، وإجراء وتلقّي الاتصالات.

> «موتورولا موتو إي 6 «Motorola Moto E6. أُطلق هذا الهاتف في يوليو (تموز) 2019. ويُباع اليوم بسعر 110 دولارات. يضمّ «موتو إي 6» كاميرا 13 ميغابيكسل ومنفذ للسمّاعات وشاشة بمقاس 5.5 بوصة. كما أنّه يضمّ منفذ لبطاقات الميكرو ووصلات الـUSB للشحن، (بدل منفذ USB - C الشائع في الهواتف الجديدة).

يأتي الهاتف بهيكل خارجي بلاستيكي ويحتوي على رقاقة «كوالكوم سناب دراغون 435» وذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 غيغابايت. يضمّ الجانب الخَلفي لـ«موتو إي 5» شاشة «إتش دي». بمقاس 5.5 بوصة، وبطارية بشحنة 3 آلاف ملّي أمبير - ساعة قابلة للاستبدال تدوم ليوم كامل من الاستخدام على حدّ ما تقوله شركة «موتورولّا».

وكما هواتف «موتو» الأخرى، يأتي «إي 6» مع غطاء نانوي مقاوم للمياه في الصيف والشتاء. وفي خلفية الهاتف، ستجدون كاميرا 13 ميغابيكسل وجهاز استشعار 5 ميغابيكسل يحيط بالكاميرا الأمامية لأفضل صور السيلفي. وأخيراً، يمكنكم توسيع السعة التخزينية المتواضعة المدمجة فيه (16 غيغابايت) بواسطة بطاقة ميكرو SD.

> «إل جي كيه 40» LG K40. يتوفّر هذا الجهاز الذي أُطلق في عام 2019. بأقلّ من 200 دولار ويضمّ شاشة بمقاس 5.7 بوصة، وجهاز استشعار للبصمة، وكاميرا 13 ميغابيكسل. يتزوّد الجهاز بالطاقة من معالج «اوكتا كور» وبطارية بشحنة 3 ألف ملّي أمبير - ساعة.

يضمّ «إل جي كيه 40» شاشة متطوّرة ويركّز بأدائه على الذكاء الصناعي. تنتمي شاشته إلى إصدار «إتش دي فول فيجن» الخاص بشركة إل.جي.، ويقدّم ميزة «آي كام» المدعومة بالذكاء الصناعي التي تساعد الكاميرا على التعرّف على الأجسام التي أمامها سواء كانوا بشراً أو حيوانات أليفة أو طعام، وضبط إعداداتها بما يتناسب وإيّاها.