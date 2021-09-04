مسؤولون باكستانيون يكشفون مسمى منصب زعيم "طالبان" في الحكومة الجديدة

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نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين باكستانيين اليوم السبت أنهم يتوقعون أن يسمى زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده باسم "رئيس الدولة والقائد العام" في الحكومة الجديدة، التي ستشكلها الحركة في أفغانستان.
وذكر المسؤولون أن الملا آغا ترشح لمنصب وزير المالية، لكن سراج الدين حقاني زعيم "شبكة حقاني" مهتم أيضًا بهذا المنصب.
وأضافوا بأن هناك اتفاقًا في كابول على أن يكون الصدر إبراهيم وزيرًا للداخلية.