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واتساب يودع ملايين الهواتف للأبد

الجمعة 03 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على مجموعة من الهواتف الذكية القديمة في غضون شهرين، مما يترك ملايين الأشخاص غير قادرين على رؤية رسائلهم، وابتداء من أول نوفمبر القادم، سيوقف الدعم لمجموعة من طرازات الهواتف الذكية القديمة، العاملة بنظام “آندرويد” و”آي أو إس”.

  

وحسبما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الهواتف التي تعمل بالإصدار “4.0.4” من “آندرويد” وما قبله، لن تعود متوافقة مع متطلبات “واتساب”، وهو ما ينطبق أيضًا على الأجهزة العاملة بنظام “آي أو إس 9” وما سبقه، بحسب “سكاي نيوز”.

 

وتشمل قائمة الهواتف كلًّا من: سامسونغ بإصدارات “غالاكسي إس 3 ميني” و”تريند II” و”تريند لايت” و”كور” و”إيس 2″.

 

أما بالنسبة لهواتف “إل جي”، فستشمل القائمة الطرازات “أوبتيمس إف 7″ و”إف 5″ و”إل 3 II دوال” و”إف 7 II ” و”إف 5 II”.

 

ولن يعمل واتساب على هاتف سوني “إكسبيريا”، وكذلك الأمر بالنسبة لهواوي “أسيند ميت” و”أسيند دي 2″.

 

وأخيرًا لن تكون هواتف “آيفون” من الطرازات “إس إي” و”6 إس” و”6 إس بلاس”، قادرة على تشغيل التطبيق أيضًا.

 

وكان واتساب قد أطلق مؤخرًا خدمة جديدة ستساعد الأشخاص الذين يغيرون هواتفهم بين حين وآخر.

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