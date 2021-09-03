واتساب يودع ملايين الهواتف للأبد الرئيس الأمريكي يلغي السرية عن بعض المواد المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر انتهاك «حوثي» جديد في «صنعاء» يثبت التزاوج الفكري بين «الحوثي وداعش»ومسؤول حكومي يُدبن طالبان تحسم معركة ولاية بنجشير.. ما مصير أمر الله صالح وأحمد مسعود؟ شاهد فيديو تهتز له القلوب.. داعية إسلامي شهير يأتيه الموت وهو يفسر القرآن فضيحة حوثية جديدة بنكهة الحشيش شرطة دبي تحذر أولياء الأمور والسائقين بخصوص ترك الأطفال في السيارات من أوسلو وزير الخارجية اليمني يتحدث عن تنازلات الشرعية التي قدمتها للوصول إلى تسوية سياسية زعيم الحوثيين يتحدى الأمم المتحدة والجهود الامريكية الداعية لوقف الحرب وأنصاره ينتحرون على أطراف مأرب ماذا قالت الإمارات عن استهداف الحوثيين للسعودية بالطائرات المسيرة ؟
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، مرسومًا يقضي بإلغاء السرية عن بعض المواد المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001.
وقال بايدن في مرسومه: عندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا، مضيفًا أنه سيواصل التعامل باحترام مع عائلات أولئك الذين توفوا في الهجمات، وفقًا لسبوتنيك.
وأضاف: قبل الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر، يستحق الشعب الأمريكي الحصول على صورة أكمل لما تعرفه سلطاته عن هذه الهجمات... من الأهمية بمكان أن تحافظ حكومة الولايات المتحدة على أقصى قدر من الشفافية وتحافظ على السرية في المناسبات فقط.
وشدد الرئيس الأمريكي على أنه تعهد بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن الوثائق الخاصة بالهجمات الإرهابية على البلاد قبل عشرين عامًا عند توليه المنصب.
وأكد بايدن أنه مع اقتراب الذكرى العشرين لهذا الحدث المأساوي أنفذ ما التزمت به.