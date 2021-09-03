الرئيس الأمريكي يلغي السرية عن بعض المواد المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر

الجمعة 03 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، مرسومًا يقضي بإلغاء السرية عن بعض المواد المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال بايدن في مرسومه: عندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا، مضيفًا أنه سيواصل التعامل باحترام مع عائلات أولئك الذين توفوا في الهجمات، وفقًا لسبوتنيك.

وأضاف: قبل الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر، يستحق الشعب الأمريكي الحصول على صورة أكمل لما تعرفه سلطاته عن هذه الهجمات... من الأهمية بمكان أن تحافظ حكومة الولايات المتحدة على أقصى قدر من الشفافية وتحافظ على السرية في المناسبات فقط.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه تعهد بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن الوثائق الخاصة بالهجمات الإرهابية على البلاد قبل عشرين عامًا عند توليه المنصب.

وأكد بايدن أنه مع اقتراب الذكرى العشرين لهذا الحدث المأساوي أنفذ ما التزمت به.