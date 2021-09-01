كشف تفاصيل اتفاق بين واشنطن وطالبان لتهريب الأمريكيين من بوابة سرية بمطار كابل

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كشف مسؤولان أمريكيان عن عقد واشنطن اتفاقاً سرياً مع حركة طالبان يقضي بأن يقوم أفراد الحركة بتهريب الرعايا الأمريكيين إلى بوابة سرية في مطار كابول بينما يغادرون أفغانستان.
نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم إبلاغ الأمريكيين بالتجمع في نقاط حشد قريبة من المطار، تقوم فيها طالبان بجمع الأمريكيين والتأكد من معلوماتهم الشخصية ومصاحبتهم لمسافة قصيرة إلى البوابة التي يحرسها أفراد القوات الأمريكية، الذين كانوا جاهزين للسماح للرعايا بالعبور إلى الداخل، وسط جماهير غفيرة من الأفغان الذين كانوا يريدون مغادرة البلاد.
وأكد أحد المسؤولين أن عمليات الاصطحاب حدثت في أوقات متعددة وكانت إحدى نقاط التجمع وزارة الداخلية الأفغانية المحاذية للمطار، وقد أُبلغ الأمريكيون عبر الرسائل النصية عن الأماكن التي يجب أن يتجمعوا بها.
ونقلت سي إن إن عن مسؤولين في إدارة بايدن أن طالبان كانت متعاونة خلال فترة الإخلاء، مشيرين إلى أن الحركة التزمت بتوفير رحلة آمنة للأمريكيين.
وفضل المسؤولان عدم الكشف عن هويتيهما نظراً لحساسية التنسيق، وبسبب المخاوف الأمريكية حول رد فعل طالبان من أي أخبار علنية بالإضافة إلى وجود خطر قيام داعش بشن هجمات على الأمريكيين بحال علمه بأنهم متجمعين في مناطق معينة.