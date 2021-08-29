تعرف على 3 عادات بسيطة وخاطئة تزيد من خطر إصابتك بالخوف وتدهور الدماغ

الأحد 29 أغسطس-آب 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تتزايد تشخيصات الخرف بشكل مطرد، بسبب حقيقة أن المزيد من الناس يعيشون لفترة أطول.

ومع ذلك، تشير دراسة جديدة إلى ثلاث عادات أساسية في نمط الحياة تزيد من خطر إصابتك بحالة الدماغ المنهكة.

يعاني واحد من كل 14 شخصا فوق سن 65 عاما من الخرف، مع حالة تؤثر على واحد تقريبا من كل ستة أشخاص فوق سن الثمانين.

لا توجد طريقة معينة لمنع جميع أنواع الخرف، حيث لا يزال الباحثون يدرسون كيفية تطور الحالة.

ومع ذلك، هناك دليل جيد على أن بعض عادات نمط الحياة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف، في دراسة جديدة تحدد العوامل الرئيسية الثلاثة التي يمكن أن تزيد من خطر إصابتك.

وجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Neurology، أن ثلاث عادات في نمط الحياة على وجه الخصوص تميل إلى زيادة خطر إصابة الشخص بالخرف، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أشارت الدراسة إلى أن عادات نمط الحياة الثلاثة أثرت على درجات مخاطر الإصابة بالخرف وخفضت من اختبارات مهارات التفكير لدى الشخص، وغيرت فحوصات الدماغ، وكانت أكثر عرضة للإصابة بالضعف الإدراكي.

ووجدت أيضا أن نتائج الاختبار لدى الرجال مرتبطة بضعف وظيفة الذاكرة وعلامات انكماش الدماغ. اشتملت الدراسة على 4164 شخصا بمتوسط ​​عمر 59 عاما أجروا اختبارا يسمى "أسلوب الحياة لصحة الدماغ" (LIBRA).

تعكس النتيجة الإجمالية إمكانية إصابة الشخص بالخرف مع مراعاة 11 من أصل 12 عاملا من عوامل نمط الحياة في الاختبار، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والتدخين والنظام الغذائي والنشاط البدني.

خضع المشاركون في الدراسة لاختبارات الذاكرة ومهارات التفكير الأخرى، مثل سرعة معالجة المعلومات والوظيفة التنفيذية والانتباه. نظر الباحثون أيضا في فحوصات الدماغ بحثا عن علامات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة، وهي علامات على تلف الأوعية الدموية في الدماغ والتي غالبا ما تُلاحظ في المرضى الذين يعانون من الخرف. وجد الباحثون أن الأشخاص الذين كانوا في المجموعة عالية الخطورة في اختبار LIBRA، مما يشير إلى نمط حياة أقل صحة للدماغ، لديهم ثلاث عادات رئيسية في نمط الحياة زادت من مخاطرهم وخفضت درجاتهم في الاختبار.