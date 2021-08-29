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تحذير من نسخة معدلة من واتساب تهدد خصوصية المستخدمين

الأحد 29 أغسطس-آب 2021 الساعة 12 صباحاً / مأررب برس - وكالات
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حذر خبراء كاسبرسكي من إصدار خبيث من نسخة معدلة من تطبيق واتساب تهدد خصوصية المستخدمين.

 

وقال الخبراء إن مطورين يُصدرون نسخاً معدلة غير رسمية من بعض التطبيقات الشهيرة، وأبرزها واتساب لكن إصداراً من النسخة المعدّلة من هذا التطبيق، واسمها FMWhatsapp، ينشر تروجان Triada الذي يستهدف الهواتف المحمولة، وهو قادر على تنزيل تروجانات أخرى، وإطلاق إعلانات، وإصدار اشتراكات، فضلاً عن قدرته على اعتراض الرسائل النصية القصيرة للمستخدم.

برمجيات خبيثة

 

وأوضح الخبراء أن ثمّة محتالين يستغلون الإعلانات المنشورة على التطبيقات في توزيع شيفرات برمجية خبيثة ويتمثل أحد الأمثلة على ذلك في الإصدار (16.80.0) من النسخة المعدلة من واتساب والمسمّاة FMWhatsapp، إذ يتضمن ذلك الإصدار تروجان Triada ومكتبة للإعلانات.

نصائح مهمة

 

ويعمل التروجان على جمع البيانات حول الجهاز المحمول للمستخدم، قبل أن ينزّل على الهاتف الذكي تروجان آخر، يختاره من مجموعة تروجانات بناءً على أمر الجهة التي تقف وراءه.

 

ونصح الخبراء المستخدمين باتباع تدابير عدة للبقاء في أمان، وتتضمن عدم تثبيت التطبيقات إلا من المتاجر الرسمية، والمصادر الموثوق بها، والحرص على التحقق من الأذونات التي تُمنح للتطبيقات المثبتة، فقد يكون بعضها خطراً.

  
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