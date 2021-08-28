قائد عسكري بارز في قوات «الشرعية» يتحدث عن مقبرة جماعية لقطعان الحوثي غربي «مأرب»

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أعلن قائد اللواء 143 مشاة بالجيش الوطني اليمني العميد ذياب القبلي، اليوم (السبت)، أن جبهة صرواح غرب محافظة مأرب أصبحت بمثابة المقبرة الجماعية، التي تلتهم قطعان وحشود ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، ممن زجت بهم إلى محارق الموت والهلاك.
ونقل "سبتمبر نت" عن "القبلي" قوله: "إن هدف القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ليس دحر الميليشيا من أطراف محافظة مأرب، بل هدفهما الكبير هو تحرير واستعادة كامل الأراضي اليمنية من قبضة تلك العصابة الإجرامية التي أصبحت اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة".
وبيّن أن حشود تلك الميليشيا التي ظلت تحشدها خلال الأشهر الماضية في محاولة يائسة منها لتحقيق أي تقدم ميداني على أطراف محافظة مأرب؛ أصبحت متناثرة على جبال ووديان وشعاب المحافظة.
وأشاد قائد اللواء 143 مشاة، بالدعم الكبير الذي تقوم به مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، التي تستهدف تعزيزات الميليشيا القادمة من العاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.