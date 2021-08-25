لماذا منح الملك سلمان 100 مواطن ومواطنة من الشعب السعودي وسام الملك عبدالعزيز؟ منظمة الصحة العالمية تعلن خبرا مطمئنا للعالم أربع نساء مليارديرات في روسيا بينهن أرملة تمتلك 10 مليار وشابة أخرى رصيدها 900 مليون دولار الريال اليمني يتعافى.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن طالبان تعلن: تركيا دولة مهمة في العالم وعلاقتنا بهم تاريخية وهذه مطالبنا منهم الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على التعاون مع ”غروندبيرغ“ قطر تكشف النقاب عن قضية نفوذها على حركة طالبان وعن مهمتها الرئيسية في أفغانستان أمير قطر الشيخ ”تميم“ يوفد وزير خارجيته الى الرياض بـ”رسالة خطية“ و”بن سلمان“ يتسلمها ويبعث برسالة إلى نظيره الكويتي.. ما الذي يجري؟ بعد تسارع التقارب بينها .. تفاصيل لقاء الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية القطري حريق هائل يندلع في دبي ويعد الثاني خلال أسبوعين
أكدت الحكومة اليمنية، الأربعاء 25 أغسطس/آب، حرصها الوثيق على التعاون مع المبعوث الأممي الجديد إلى البلاد هانس غروندبيرغ.
جاء ذلك في حديث لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه عبر اتصال مرئي مع السفير الهولندي لدى بلاده بيتر ديرك هوف، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأكد بن مبارك، حرص الحكومة على تحقيق السلام المستدام والوصول إلى تسوية سياسية وفقا للمرجعيات الثلاث، المتفق عليها وطنيا ودوليا.
والمرجعيات هي المبادرة الخليجية (2011) ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014) وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا القرار رقم 2216 (يلزم الحوثي بترك المناطق الخاضعة له وتسليم السلاح).
وشدد بن مبارك، على "التعاون الوثيق مع مبعوث أمين عام الأمم المتحدة هانس غروندبيرغ، وضرورة الاستفادة من التجارب الماضية والبناء عليها لتحقيق سلام شامل ودائم".
وفي 6 أغسطس/آب الجاري، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ، مبعوثا خاصا إلى اليمن، خلفا لسابقه البريطاني مارتن غريفيث.