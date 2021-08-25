الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على التعاون مع ”غروندبيرغ“

الأربعاء 25 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكدت الحكومة اليمنية، الأربعاء 25 أغسطس/آب، حرصها الوثيق على التعاون مع المبعوث الأممي الجديد إلى البلاد هانس غروندبيرغ.

جاء ذلك في حديث لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه عبر اتصال مرئي مع السفير الهولندي لدى بلاده بيتر ديرك هوف، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد بن مبارك، حرص الحكومة على تحقيق السلام المستدام والوصول إلى تسوية سياسية وفقا للمرجعيات الثلاث، المتفق عليها وطنيا ودوليا.

والمرجعيات هي المبادرة الخليجية (2011) ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014) وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا القرار رقم 2216 (يلزم الحوثي بترك المناطق الخاضعة له وتسليم السلاح).

وشدد بن مبارك، على "التعاون الوثيق مع مبعوث أمين عام الأمم المتحدة هانس غروندبيرغ، وضرورة الاستفادة من التجارب الماضية والبناء عليها لتحقيق سلام شامل ودائم".

وفي 6 أغسطس/آب الجاري، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ، مبعوثا خاصا إلى اليمن، خلفا لسابقه البريطاني مارتن غريفيث.