دولتان عربيتان تتحركان لتنظيم كأس العالم 2030

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أفاد موقع "القاهرة 24" بأن مصر ستبدأ في الفترة المقبلة في التقدم رسميا لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم 2030، بملف مشترك مع السعودية.
ووفقا لموقع "القاهرة 24" سيتم الإعلان عن الملف المشترك بصفة رسمية في الفترة المقبلة، بعد موافقة الدولتين عليه لتنظيم الحدث العالمي الكبير وتشكيل لجنة مشتركة سيكون أبرز المتواجدين بها حتى الآن هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم للفوز بالحدث.
وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صرح في وقت سابق بأن تنظيم كأس العالم 2030 في حسابات مصر ضمن خطة التنمية المستدامة، وأن مصر ستسعى للحصول على تنظيم البطولة.
يذكر أن مصر نجحت في استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في يونيو 2019، وبطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وكأس العالم لكرة اليد.