ضربة موجعة لريال مدريد في بداية الموسم

السبت 21 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تلقى المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، ضربة موجعة في مستهل ولايته الثانية مع النادي، بخسارة واحد من أهم الركائز الأساسية في الفريق، وذلك قبل 24 ساعة من رحلة “سيوتات دي فالنسيا”، لمواجهة صاحب الأرض ليفانتي ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإسباني.

ووفقا لما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مايسترو الوسط لوكا مودريتش، قد تعرض لانتكاسة على مستوى عضلات الساق، على إثرها اضطر لمغادرة التدريبات الصباحية، ليتأكد غيابه بنسبة 100% عن سهرة الأحد، مع احتمالات أن يستمر غيابه لفترة أطول.

ورغم تكتم الريال على كافة تفاصيل الإصابة إلى أن تظهر نتائج الفصح الطبي بعد ظهر اليوم السبت، إلا أن الصحيفة المقربة من النادي الملكي، علمت من مصادرها أن الانتكاسة العضلية ستعيق أفضل لاعب في العالم عام 2018 عن ركل الكرة لبضعة أسابيع، في إشارة واضحة إلى أنه لن يلحق بمباراة الأسبوع الثالث أمام ريال بيتيس، وبالتبعية سيكون خارج معسكر منتخب بلاده التركي لعطلة الفيفا المقرر لها الشهر المقبل.

وتأتي إصابة مودريتش في توقيت سيء بالنسبة لميستر كارليتو، نظرا لعدم جاهزية مهندس الوسط توني كروس، بعد إصابته بالفتق في بداية الشهر الجاري، إلى جانب السماح بعودة المنبوذ الاسكندينافي مارتن أوديغارد إلى آرسنال، الأمر الذي سيجبر المدرب الإيطالي على الاعتماد على ماركو أسينسيو أو إيسكو في مركز لاعب الوسط الثالث، لتخطي هذه الأزمة.

ومن المقرر أن تشهد مواجهة الأحد ضد ليفانتي غيابات أخرى في صفوف اللوس بلانكوس، أبرزهم الثنائي الأعسر مارسيلو وفيرلاند ميندي، لأسباب تتعلق بعدم اكتمال اللياقة البدنية والابتعاد عن التدريبات الجماعية حتى هذه اللحظة، ونفس الأمر ينطبق على الإسباني داني سيبايوس والدومينيكي ماريانو دياز.

وكان أنشيلوتي قد افتتح ولايته الثانية في الدفة الفنية للميرينغي بدهس ديبورتيفو ألافيس برباعية مقابل هدف في المباراة الافتتاحية لحملة الليغا، التي جمعتهما على ملعب “مينديزوروزا” في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وبالمثل تخطى الغريم الأزلي برشلونة ضيفه ريال سوسييداد برباعية مقابل اثنين في اليوم التالي، وقبل أن يحط الرحال إلى “سان ماميس” لمقارعة أتلتيكو بلباو مساء اليوم السبت لحساب الجولة الثانية.