الحوثيون يستهدفون المملكة بـ 17 طائرة مُسيّره والتحالف يعلن النتائج إيران :مستعدون لإرسال سفيرنا إلى الرياض غداً الإمارات الأولى.. دول خليجية تتسابق على تهنئة رئيس إيران الجديد المتهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية السودان أول المتأهلين من الملحق لنهائيات كأس العرب 2021 الحوثيون يعلنون إدراج الأمم المتحدة وأمينها العام «غوتيريش»على قائمة خصومهم الى جانب دول التحالف السعودية تستبعد الخال والعم من محارم المرأة عند أداء النسك وزير الداخلية يطيح بعدد من القيادات الأمنية الفاشلة بمحافظة أبين رهف القنون تثير غضب السعوديين والعرب لهذا الظهور الجريئ بالتزامن مع اانتصارات كبيرة واحتدام المعارك.. رئيس الأركان العامة يتفقد سير العمليات القتالية شمال غرب مارب هزيمة جديدة للمليشيات الحوثية شرقي محافظة الجوف
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،مساء اليوم اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا تجاه المملكة .
وأوضح التحالف أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت يوم السبت على المملكة.
وأكد التحالف أن تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي.
وشدد تحالف دعم الشرعية على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.