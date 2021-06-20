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الحوثيون يستهدفون المملكة بـ 17 طائرة مُسيّره والتحالف يعلن النتائج

الأحد 20 يونيو-حزيران 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،مساء اليوم اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا تجاه المملكة .

 

وأوضح التحالف أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت يوم السبت على المملكة.

 

وأكد التحالف أن تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي.

 

وشدد تحالف دعم الشرعية على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

 
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