التجارة العالمية تتعرض لأصعب اختبار بسبب ميناء صيني

الجمعة 18 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قالت وكالة "بلومبرغ"، إن إغلاق ميناء يانتيان، وهو أحد أكثر موانئ الصين ازدحاما، قد يتسبب في خلق مشكلة شاملة في التجارة العالمية.

ونقلت الوكالة عن نيريغوس بوسكوس نائب رئيس شركة Flexport Inc، أن صناعة الشحن العالمية، التي تعرضت لخسائر ضخمة بسبب الوباء، تواجه حاليا أشد اختبار لمدى قدرتها على التحمل والصمود.

في نهاية مايو الماضي، تم إغلاق يانتيان، بسبب تفشي جديد لكوفيد وكان يجب أن يعود للعمل بعد عدة أيام، لكن تم الإعلان الآن أنه سيعود للعمل فقط في نهاية يونيو.

وأضافت الوكالة، أنه ومع الأخذ بالاعتبار تجربة توقف عمل قناة السويس قبل فترة، يمكن توقع أن عودة الميناء الصيني للعمل بشكل طبيعي ستستغرق عدة أشهر، وسينجم عن ذلك تراكم كمية كبيرة من البضائع هناك. ويرى الخبراء أن حل هذه المشكلة سيستغرق من ستة إلى ثمانية أسابيع. هذا الأمر يثير القلق بسبب استمرار مشاكل التوريد خلال ذروة الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا. وسيتسبب كل ذلك في زيادة قيمة الشحن البحري وهو ما سيكبح نمو التجارة العالمية وقد يزيد من وتيرة التضخم المالي.

وقالت الوكالة، إن 139 سفينة حاويات ترسو حاليا قبالة سواحل الصين، بزيادة 50 ٪ عما كانت عليه في الفترة من منتصف أبريل إلى أوائل مايو.