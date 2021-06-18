الحوثيون يصدرون حكما بالقتل والصلب والتعزير على ناشطة يمنية .. تعرف عليها التجارة العالمية تتعرض لأصعب اختبار بسبب ميناء صيني عاجل: الأمم المتحدة تقرر إدراج جماعة الحوثي على اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال وفاة شابة سعودية وهي تقرأ القرآن على معلمتها في الرياض يغزو الأسواق العالمية بسرعة كبيرة .. هاتف بتقنيات مميزة وسعر منافس شاب عاطل يستخرج أكفان الموتى من المقابر بحثاً عن السحر أجهزة الامن السعودية تعتقل مغني راب في الرياض أثناء غنائه في أحد المولات السعودية تصدر تعميما لشركات الطيران بشأن القادمين إلى المملكة تعرف على الأسباب التي تجعلك تتكلم أثناء نومك وتكشف أسرارك لمن حولك وزير الخارجية ينتقد ”غريفيث“ ويكشف عن ”فرصة تاريخية“ أضاعها على نفسه
شهدت محافظة المنوفية في مصر، واقعة مؤلمة ، حيث قام أحد الأشخاص باستخراج أكفان الموتى من مقابر مدينة شبين الكوم.
وسادت حالة من الغضب والاستنكار بين أهالي في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد إقدام عاطل على نبش القبور واستخراج جثث الموتى بداعي البحث عن أعمال سحر مدفونة هناك.
وبدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ من الأهالي يفيد ملاحظتهم لأحد الأشخاص يقوم بنبش القبور، واستخرج ما يزيد على 30 من جثامين الموتى بداعي البحث عن أعمال السحر والشعوذة.
وعبر الأهالي عن استيائهم من الواقعة التي تنتهك حرمة الموتى، لأن المتهم يقوم على فتح المقابر واستخراج الجثث للبحث عن أعمال السحر والشعوذة التي يزعم المتهم دفنها في المقابر وأنه يقوم على استخراجها.
وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم باستخراج الجثامين، وحرر عن الواقعة المحضر القانوني اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
وفي السياق قال مصدر في محافظة المنوفية إن المتهم لم يستخرج أي رفات للموتى أو جثامين وإنما استخرج الأكفان فقط وتركها خارج المقابر ما أثار الذعر بين البعض لخوفهم من المشهد واعتقادهم بأنه استخرج جثامين الموتى.
وأهاب المصدر بالجميع تحري الدقة في نقل المعلومة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأوضح المصدر أن التحريات الاولية أشارت إلى أن المتهم يعاني من مرض نفسي دفعه لارتكاب ما فعل، مؤكدَا أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.