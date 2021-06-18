أول تعليق من حركة حماس على قصف طائرات الاحتلال في قطاع غزة

الجمعة 18 يونيو-حزيران 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة، ما هو إلا مشاهد استعراضية للحكومة الجديدة، من أجل ترميم معنويات جنوده وقادته التي انهارت أمام صمود وضربات المقاومة في معركة سيف القدس.

وقال برهوم في تصريح له، تعقيبا على قصف طائرات الاحتلال لمواقع في قطاع غزة: "إن ارتكاب الاحتلال أيّ حماقات تستهدف شعبنا ومقاومتنا ستكون المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام له بالمرصاد دفاعًا عن أهلنا وشعبنا ومقدساتنا، وهذا واجب وطني وديني وأخلاقي، ونحن عازمون على تأديته وانتزاع حقوق شعبنا مهما كلفنا من ثمن".

وأضاف: "إن المقاومة الباسلة هي من يحدد قواعد وطبيعة المعركة، وما معركة سيف القدس ببعيدة، بل لا زلنا في ظلالها، حيث ثبتنا معادلة القدس في قلب المواجهة ولن يجد العدو من مقاومتنا الا ما يسوؤه".