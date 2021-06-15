”البركاني“ يستجوب ”معين عبدالملك“ ويسائله عن 4 شحنات مشبوهة دخلت الموانئ اليمنية بطريقة مخالفة للقانون

الثلاثاء 15 يونيو-حزيران 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ خاص

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بعث عضو البرلمان اليمني، عبد الخالق البركاني، مذكرة مساءلة لرئيس الحكومة معين عبد الملك حول دخول شحنات الى الموانئ اليمنية بمخالفة للوائح والقوانين التي وضعت لتنظيم استيراد المشتقات النفطية.

وقال البركاني في مذكرته التي حصل عليها ”مأرب برس“: "بناء على المادة 96 من الدستور والمادة 134 من لائحة مجلس النواب فإنني أتقدم بالسؤال لرئيس الحكومة راجيا الاجابة الخطية عن المعلومات التي تشير إلى ادخال بواخر الى الموانئ اليمنية بمخالفة لوائح مجلس لتنظيم استيراد المشتقات النفطية“.

وأكد البرلماني اليمني في مذكرته ان تلك البواخر دخلت دون منحها تراخيص، ودون اتباع اجراءات المجلس الاقتصادي الأعلى، ودون تحصيل الرسوم المستحقة، ولم تخضع عند تفريغها لفحص الجودة والمقاييس، كما لم يتم التأكد من دولة التصدير والتي قد تكون محظورة كايران“.

والبواخر التي دخلت بالمخالفة للقوانين، بحسب مذكرة ”البركاني“، هي: الباخرة "سي شالينجر" والتي دخلت ميناء قنا في مارس المنصرم محملة بشحنة من مادة الديزل، والباخرة "فاليت" والتي دخلت ميناء قنا في مايو الماضي محملة بالديزل، والباخرة "سي كاترين" ودخلت الى قنا في مايو الماضي محملة بالديزل،بالاضافة الى الباخرة “برنسس سما" التي دخلت الى ميناء المخا في مايو الماضي محملة بالديزل.