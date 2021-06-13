مسؤول حكومي يتحدث عن خطوة خطيرة اقدم عليها «الانفصاليين»اليوم بـ «عدن »ستزيد من تعقيد المشهد في جنوب «اليمـن»

الأحد 13 يونيو-حزيران 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال مسؤول في وزارة الإعلام اليمنية اليوم الأحد إن ما يسمى بـ المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي اقدم على تغيير اسم وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) في محافظة عدن إلى (وكالة أنباء عدن) ورفع لافتة بالاسم الجديد على المقر الحكومي.

يأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع على استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات على مبنى الوكالة.

ونقلت وكالة رويترز إن موالين للمجلس رفعوا لوحة تعريفية أعلى المقر تضمنت اسم الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي ووكالة أنباء عدن وشعار المجلس الانتقالي.

واعتبر المسؤول هذه "الخطوة خطيرة" ستزيد من تعقيد المشهد في جنوب اليمن وتنفيذ اتفاق الرياض الذي يتفاوض عليه المجلس مع الحكومة برعاية السعودية لاستكمال تنفيذه.

وفي الثاني من يونيو حزيران، سيطرت مليشيات المجلس الانتقالي على مقر وكالة (سبأ) الواقع في مدينة التواهي التي يقع فيها ميناء عدن الرئيسي وطرد الحراسة المدنية والموظفين تحت تهديد السلاح، بهدف تحويلها إلى مقر لما يسمى بوكالة (أنباء عدن) كوكالة جديدة تابعة له.

واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا استيلاء المجلس الانتقالي على مقر سبأ، "تعمدا لإفشال اتفاق الرياض والجهود الصادقة للسعودية الرامية إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتوحيد الصفوف ولملمة الجهود نحو استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

من جانبها أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين "الاعتداءات المخالفة للقانون، محملة المجلس الانتقالي كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات".

وطالبت النقابة في بيان الحكومة المعترف بها دوليا والسلطات الأمنية في عدن "بحماية وسائل الإعلام في العاصمة المؤقتة وإعادة مقرات وسائل الإعلام الرسمية".

وشددت على عدم الزج بوسائل الإعلام والصحفيين في الصراعات السياسية.

وقال مختار اليافعي نائب رئيس مايسمى بالهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي الانفصالي على فيسبوك إن ترتيبات تجري حاليا لاستئناف عودة نشاط وكالة (أنباء عدن) باللغتين العربية والإنجليزية بعد توقفها عقب قيام الوحدة اليمنية عام 1990.