مسئول في الشرعية يرد على العرض الحوثي الدخول في صفقة تبادل شاملة جثة الشهيد الدعيس ضمن صفقة تبادل بالضالع والقاضي الحجري شهيدا بعد أن ظل مصيره مجهولا المليشيات الحوثية تفاقم المأساه وتهاجم الطواقم الصحية ترامب يخرج عن صمتة ويهاجم بايدن ويقدم نصحية قبل لقاء بوتن فيسبوك تتوسع في سياسة العمل من المنزل وتقترح هذه الخطة لاعبون ونجوم كرة القدم يسقطوا مغشياً عليهم في مبارة أمس وآخرهم كريستيان الجامعة العربية تكشف عن خيارها الوحيد لحل الأزمة في سد النهضة في مجلس الأمن مصر تكشف مخطط استهدفت بها إسرائيل قناة السويس وفشلها في حفر قناة بديلة إلى أين يذهب نتنياهو وأسرته بعد مغادرة المقر الرسمي لرئيس الوزراء؟ الرئيس الايراني السابق:مسؤول مكافحة التجسس بإيران كان عميلا لـ"إسرائيل"..حادثة لم تعلن طهران عنها سابقا
قال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، عضو الوفد المفاوض ماجد فضايل، الأحد، إن الحكومة الشرعية جاهزة لأي عمليات تبادل، لكنه اشترط الجدية.
واتهم فضايل جماعة الحوثي بأنها تقوم باستعراضات إعلامية، وليس لديها أي جدية في هذا الملف.
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي -في لقاء تلفزيوني مع الجزيرة- ، عقب بيان لرئيس لجنة الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى،قال إن الجماعة جاهزة للدخول في صفقة تبادل شاملة محلية أو دولية، تشمل القادة من كل الأطراف.
وقال المرتضى -في تغريدة له على تويتر- نؤكد استعدادنا للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة تشمل محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، وناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني)، وغيرهما من القيادات.
وأشار المرتضى إلى أن ما دفع الجماعة لإعلان المبادرة هو ما وصفه بضعف وغياب الأمم المتحدة عن ملف الأسرى، معتبرا أن المنظمة الدولية لا تمارس أي ضغوط على الجهات المعرقلة لإتمام ملف تبادل الأسرى.
وقال المسؤول الحوثي إن الجماعة مستعدة لإرسال وساطات محلية من المشايخ والوجهاء، وعقد اللقاءات الثنائية لترتيب الصفقة.
ولم يشير القيادي الحوثي الى القيادي الاصلاحي البارز محمد قحطان، والمختطف منذ ستة اعوام، حيث تتكتم المليشيات عن مصيره وتمنع اسرته من معرفة حالته او التواصل معه.