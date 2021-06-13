المليشيات الحوثية تفاقم المأساه وتهاجم الطواقم الصحية

الأحد 13 يونيو-حزيران 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ عكاظ

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‏ اتهم وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك أمس (السبت)، مليشيا الحوثي بالوقوف وراء تفاقم الوضع الإنساني.

وأكد بن مبارك خلال لقاء مع نائب المدير العام للحماية المدنية وعمليات المساعدة الإنسانية للمفوضية الأوروبية مايكل كوهل، أن حصار المليشيا للمدن والمدنيين من الأسباب الرئيسية التي تقف خلف الأزمة الإنسانية، لافتا إلى أن المليشيا تعرقل المساعدات وتستغل الأسواق السوداء لتمويل عملياتها العسكرية، وطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد من الضغوط على الحوثي للكف عن المتاجرة السياسية بالمعاناة الإنسانية.

في غضون ذلك، كشفت وزارة الصحة اليمنية، مقتل وإصابة نحو 35 مدنياً بينهم نساء وأطفال في الهجوم الحوثي على الأحياء السكنية بالصواريخ على مأرب خلال اليومين الماضيين،وأكدت أن سيارة إسعاف وطواقم طبية تعرضت للقصف الحوثي.

وقالت الوزارة إن استهداف الطواقم الطبية والإسعافية بشكل مباشر جريمة إرهابية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلانها ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة مأرب ليل (الخميس/ ‏‏الجمعة) إلى 10 قتلى و27 جريحاً