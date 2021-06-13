المليشيات الحوثية تفاقم المأساه وتهاجم الطواقم الصحية ترامب يخرج عن صمتة ويهاجم بايدن ويقدم نصحية قبل لقاء بوتن فيسبوك تتوسع في سياسة العمل من المنزل وتقترح هذه الخطة لاعبون ونجوم كرة القدم يسقطوا مغشياً عليهم في مبارة أمس وآخرهم كريستيان الجامعة العربية تكشف عن خيارها الوحيد لحل الأزمة في سد النهضة في مجلس الأمن مصر تكشف مخطط استهدفت بها إسرائيل قناة السويس وفشلها في حفر قناة بديلة إلى أين يذهب نتنياهو وأسرته بعد مغادرة المقر الرسمي لرئيس الوزراء؟ الرئيس الايراني السابق:مسؤول مكافحة التجسس بإيران كان عميلا لـ"إسرائيل"..حادثة لم تعلن طهران عنها سابقا تفاصيل إجتماع استثنائي لقيادة وزارة الدفاع بـ «مأرب»..ترأسه «المقدشي» وحضره «بن عزيز» و«العرادة» دعا أوروبا لإبقاء ضغوطها على «الحوثيين»..مسؤول حكومي في «الشرعية» يؤكد إحراز وساطة «عُمان» تقدماً في هذا الملف
اتهم وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك أمس (السبت)، مليشيا الحوثي بالوقوف وراء تفاقم الوضع الإنساني.
وأكد بن مبارك خلال لقاء مع نائب المدير العام للحماية المدنية وعمليات المساعدة الإنسانية للمفوضية الأوروبية مايكل كوهل، أن حصار المليشيا للمدن والمدنيين من الأسباب الرئيسية التي تقف خلف الأزمة الإنسانية، لافتا إلى أن المليشيا تعرقل المساعدات وتستغل الأسواق السوداء لتمويل عملياتها العسكرية، وطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد من الضغوط على الحوثي للكف عن المتاجرة السياسية بالمعاناة الإنسانية.
في غضون ذلك، كشفت وزارة الصحة اليمنية، مقتل وإصابة نحو 35 مدنياً بينهم نساء وأطفال في الهجوم الحوثي على الأحياء السكنية بالصواريخ على مأرب خلال اليومين الماضيين،وأكدت أن سيارة إسعاف وطواقم طبية تعرضت للقصف الحوثي.
وقالت الوزارة إن استهداف الطواقم الطبية والإسعافية بشكل مباشر جريمة إرهابية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلانها ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة مأرب ليل (الخميس/ الجمعة) إلى 10 قتلى و27 جريحاً